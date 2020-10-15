الكويت.. ضبط 3 أشخاص وبحوزتهم 230 كيلوغراما من المواد المخدرة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية الكويتية، بالتنسيق مع الإدارة العامة لخفر السواحل، الخميس، من ضبط 3 أشخاص يقومون بجلب المواد المخدرة إلى البلاد بقصد الإتجار.

وأوضحت الإدارة، أن "معلومات وردت من المصادر السرية تفيد بقيام المتهمين بجلب كميات كبيرة من المواد المخدرة إلى البلاد عن طريق البحر من إحدى الدول المجاورة بقصد الإتجار فيها، وذلك من خلال إلقائها في المياه الإقليمية بالقرب من أحد الجزر".

وتابعت: "وعليه تم جمع المعلومات والاستدلالات التي أكدت صحة تلك المعلومات الواردة حيث تم استصدار الأذن القانوني من الجهات المختصة، وبتمشيط المنطقة تم العثور على 3 حقائب تحتوي على كمية كبيرة من المواد المخدرة، وبتكثيف التحريات تم ضبط المتهمين وعثر بحوزتهم على عدد 230 كيلوغراما من المواد المخدرة".

وأشارت، إلى أن "المواد المضبوطة عبارة عن 210 كيلوات من مادة الحشيش المخدرة، و10 كليوات من مادة الأفيون المخدرة، و10 كيلوات من مادة (الشبو) المؤثرة عقليا، وبالتحقيق معهم أقروا واعترفوا بما نسب إليهم".

وأكدت، إحالة المتهمين والمضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فيما لم تذكر الإدارة أي معلومات عن جنسية الأشخاص المقبوض عليهم.

المصدر: "القبس الكويتية"