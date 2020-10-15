مصدر في مجلس السيادة السوداني ينفي ما أوردته قناة إسرائيلية عن عقد اجتماع لمناقشة التطبيع مع تل أبيب

نفى مصدر في مجلس السيادة السوداني ما أوردته قناة إسرائيلية عن عقد اجتماع لمناقشة التطبيع مع تل أبيب، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول التركية.

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ويأتي ذلك بعد أن قالت قناة "i24" الإسرائيلية إن السودان وافق على التطبيع مع إسرائيل، بعد مهلة الـ 24 ساعة الأمريكية للخرطوم لاتخاذ قرار رفض أو قبول التطبيع مع تل أبيب.

وأوضحت القناة الإسرائيلية نقلا عن مصدر مقربة من السيادة السودانية، أن مجلس السيادة قرر خلال اجتماع عقد مساء أمس الأربعاء الموافقة على التطبيع، مشيرة إلى أنه دار نقاش صعب في الجلسة انتهى باتخذ قرار الموافقة.

ولم يصدر تصريح رسمي من الحكومة السودانية بهذا الشأن حتى ساعة كتابة الخبر.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام سودانية، بأن الولايات المتحدة أمهلت السودان 24 ساعة ليقدم جوابا بشأن رفع اسمه من قائمة الدول الداعمة للإرهاب وتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وانقسمت الحكومة السودانية خلال الفترة الماضية بين مؤيد ومعارض لخطوة التطبيع.

وفي وقت سابق، قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول محمد حمدان دقلو، إنهم ماضون في بناء علاقات مع إسرائيل، مضيفا أنه تلقى وعدا أمريكيا بشطب السودان من لائحة الدول الراعية للإرهاب.

المصدر: قناة i24 الإسرائيلية