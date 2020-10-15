فتى الزرقاء يناشد ملك الأردن (فيديو)

ناشد الفتى صالح الذي تعرض لعمل إجرامي مروع بحقه يوم الثلاثاء في مدينة الزرقاء، عبر مقطع مصور، ملك الأردن عبدالله الثاني بأخذ حقه والإعدام لمرتكبي الجريمة.

وتداول ناشطون مقطع فيديو يظهر فيه الفتى صالح يبلغ من العمر 16 عاما وهو يناشد جلالة الملك عبدالله الثاني.

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وكان الفتى صالح قد اختُطف من قبل الجناة أثناء خروجه إلى السوق لشراء الخبز، فقطعوا يديه وفقؤوا عينيه وضربوه بأداة حادة على وجهه، انتقاما من والده بمزاعم "ارتكابه" جريمة بحق أحد أقربائهم.

ولا تزال ردود الافعالة الغاضبة على جريمة فتى الزرقاء البشعة تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الاردن.

وشهدت وسائل التواصل الاجتماعي موجة من الغضب، وسط مطالب واسعة بإعدام الفاعلين، كما دشن نشطاء وسم #الإعدام_لمنفذي_جريمة_الزرقاء، ووسم #طفل_الزرقاء.

من اول من سمعت بقضية فتى الزرقاء كان همي اعرف العينين تم فقدانهم ولا في أمل منهم ، واليدين موجدات معاه وهل المدة الزمنية بتسمح نحاول نرجعهم جراحياً بوجود فريق ماهر ، بس النتيجة انه فقط أحد العين اليمين أصابتها خارجية وان شاء الله رح ترجع تمام ،بس يدين وعين شاب مين رح يعوضهم! pic.twitter.com/VFPIW0vBpL — Samer H. Alibraheemy , MD . (@SAlibraheemy) October 14, 2020

ما هي العقوبة العادلة التي تطالبون بها لمرتكبي #جريمة_الزرقاء، بعد أن عذبوا فتى بريئا وسلبوه يديه وعينه وما تبقى له من حياة؟! لنسمع أصوتنا إلى أصحاب القرار..

#الاعدام_لمجرم_الزرقاءpic.twitter.com/PEVWqkILpQ — تامر الصمادي (@TamerSmadi) October 14, 2020

فتى #جريمة_الزرقاء يروي تفاصيل الحادثة ويطالب بإعدام معذبيه .. pic.twitter.com/fWGQ5CH2T4 — المصور وليد الدردساوي 🇵🇸 (@waleed_Emad92) October 14, 2020

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي