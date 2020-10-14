مصر الـ62 عالميا في معدل الخصوبة

أعلنت وزارة الصحة المصرية أن البلاد تحتل المرتبة الـ62 في معدل الخصوبة حول العالم، بواقع 3 أطفال لكل سيدة.

وقال نائب وزيرة الصحة والسكان طارق توفيق إن معدل الإنجاب الكلي كان مستهدفا أن ينخفض من 3.5 إلى 2.4، وبما يعادل 24 طفلا لكل عشر سيدات.

وأضاف في حوار مع قناة (DMC) أن معدل النمو السكاني في مصر عام 2019 كان يبلغ 1.88%، وأشار إلى أن الزيادة السكانية تقدر بحوالي 2% سنويا.

وقال إن الخطة السكانية التي وضعتها الدولة في 2015 كانت تستهدف الوصول إلى 111 مليون نسمة في 2030.

المصدر: وسائل إعلام مصرية