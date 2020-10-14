مصر.. انتحار سيدة قفزت من الدور الـ14 في الإسكندرية

أقدمت سيدة مصرية على الانتحار بإلقاء نفسها من الطابق الـ14 بمجمع المحاكم بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية، فيما تكثف المباحث جهودها لكشف حيثيات الواقعة.

وأفاد مراسل RT بأنه تبين من التحريات الأولية أن السيدة سقطت من الطابق الرابع عشر والأخير لتسقط على سطح الطابق التاسع بذات المبنى.

وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمبنى المحكمة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة كوم الدكة، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة المنشية.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT