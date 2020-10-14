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حكومة الوفاق الليبية تعتقل قائد فصيل مسلح تابع لها

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حكومة الوفاق الليبية تعتقل قائد فصيل مسلح تابع لها
قائد ميليشيا خفر السواحل في الوفاق الليبية عبد الرحمن البيدجا
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ألقت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق الليبية، القبض على أحد قادة المجموعات المسلحة التابعة لها الملقب بعبد الرحمن البيدجا، بناء على أوامر النائب العام الليبي.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن البيدجا يشرف على قوة مسلحة هي "مليشيا خفر السواحل"، فيما شهدت مدينة الزاوية غرب ليبيا، والتي ينتمي لها البيدجا حالة احتقان على خلفية القبض عليه.

يذكر أن عبد الرحمن البيدجا مطلوب دوليا، وينظر إليه كأحد مهربي البشر في الغرب الليبي، وهو من مواليد 1990 في مدينة الزاوية، ويعمل ضابطا برتبة ملازم كلفته حكومة الوفاق برئاسة جهاز خفر السواحل في المنطقة الغربية.

ويخضع لعقوبات مجلس الأمن ليونيو 2018، لضلوعه في تجارة البشر عبر الحدود الليبية من إفريقيا إلى أوروبا.

ناصر حاتم 

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