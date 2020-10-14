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الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تقرر إخلاء مخيم "الهول"

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الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا تقرر إخلاء مخيم
Reuters ALI HASHISHO
مخيم الهول في الحسكة شمالي سوريا - أرشيف
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أصدرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا اليوم الأربعاء قرارا يقضي بالسماح للعوائل الراغبة، الخروج من مخيم "الهول" للاجئين بريف الحسكة شرقي سوريا.

ونص القرار على:

"بناء على الاجتماع المنعقد بتاريخ 5 أكتوبر، بين الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا ومجلس سوريا الديمقراطية وهيئة الشؤون الاجتماعية والعمل وهيئة الداخلية، أصدرت الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية القرار رقم 146، القاضي بإخراج العوائل السورية النازحة والمقيمة في مخيم الهول الراغبين بالخروج من المخيم والعودة إلى مناطقهم".

وأضاف: "الموافقة على السماح بخروج تلك العوائل تتم بعد استكمال الإجراءات اللازمة أصولا".

Опубликовано ‎الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا‎ Среда, 14 октября 2020 г.

ويأوي المخيم (40 كيلومترا شرق الحسكة في الشمال الشرقي السوري)، نحو 65 ألف شخص، حسب إحصاءات الأمم المتحدة، ويضم عوائل مقاتلي "داعش" من النساء والأطفال بشكل رئيسي، ويتوزعون بين نازحين سوريين وعراقيين، إضافة إلى آلاف من عائلات المقاتلين الأجانب المتحدرين من أكثر من 50 دولة، ويخضع المخيم لحراسة أمنية مشددة.

المصدر: RT + "وكالات"

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