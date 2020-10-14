مصر تحذر العائدين لأعمالهم في الكويت

حذرت وزارة الهجرة المصرية المواطنين الراغبين في العودة لعملهم بدولة الكويت من السفر إلى هناك قبل التأكد من استكمال كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

وأشارت إلى أن هذا التحذير جاء بعد تعرض 300 مصري لعملية نصب من شركات زعمت إعادتهم إلى دولة الكويت، بعد قضاء فترة حجر صحي بدولة الإمارات وإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة أن هناك ثلاثة أمور مهمة لاستكمال كافة الإجراءات للراغبين في العودة لعملهم بالكويت، هي التأكد من تذكرة الرحلة بين الثلاث دول وحجز فندق الإقامة المؤقتة بالإمارات وتأشيرة سارية.

جدير بالذكر أن الوزارة تلقت شكوى من شخصين بقيام عدد من الشركات بإيهام مواطنين بتوفير عروض للراغبين للعودة إلى دولة الكويت عن طريق قضاء 14 يوما حجرا صحيا بالإمارات، تشمل حجوزات الطيران والفندق والتحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد، ولكن قامت في يوم السفر بإرسال تذاكر سفر من مصر للإمارات وتذاكر طيران من الإمارات للكويت، وبعد وصول المصريين للفنادق بالإمارات وإقامتهم بها وانقضاء الفترات المحددة، فوجئوا بأن تذاكر العودة للكويت صادرة من شركات مختلفة ليست لها أي بيانات مسجلة على خطوط الطيران.

المصدر: وسائل إعلام مصرية