 
مباشر

مصر تحذر العائدين لأعمالهم في الكويت

أخبار العالم العربي

مصر تحذر العائدين لأعمالهم في الكويت
Reuters
مصر
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/oxuj

حذرت وزارة الهجرة المصرية المواطنين الراغبين في العودة لعملهم بدولة الكويت من السفر إلى هناك قبل التأكد من استكمال كافة الإجراءات اللازمة لذلك.

 

وأشارت إلى أن هذا التحذير جاء بعد تعرض 300 مصري لعملية نصب من شركات زعمت إعادتهم إلى دولة الكويت، بعد قضاء فترة حجر صحي بدولة الإمارات وإجراء تحليل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأوضحت الوزارة أن هناك ثلاثة أمور مهمة لاستكمال كافة الإجراءات للراغبين في العودة لعملهم بالكويت، هي التأكد من تذكرة الرحلة بين الثلاث دول وحجز فندق الإقامة المؤقتة بالإمارات وتأشيرة سارية.

جدير بالذكر أن الوزارة تلقت شكوى من شخصين بقيام عدد من الشركات بإيهام مواطنين بتوفير عروض للراغبين للعودة إلى دولة الكويت عن طريق قضاء 14 يوما حجرا صحيا بالإمارات، تشمل حجوزات الطيران والفندق والتحليل الخاص بفيروس كورونا المستجد، ولكن قامت في يوم السفر بإرسال تذاكر سفر من مصر للإمارات وتذاكر طيران من الإمارات للكويت، وبعد وصول المصريين للفنادق بالإمارات وإقامتهم بها وانقضاء الفترات المحددة، فوجئوا بأن تذاكر العودة للكويت صادرة من شركات مختلفة ليست لها أي بيانات مسجلة على خطوط الطيران.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا