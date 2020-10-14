لبنان.. القوى الأمنية تحبط عملية تهريب للأدوية

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، عن إحباط عملية تهريب كمية من الأدوية المدعومة من الدولة، كانت في طريقها إلى تركيا ومن ثم نحو مصر.

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وجاء في بيان صدر عنها، أنه "في إطار الحد من عمليات تهريب الادوية إلى خارج الأراضي اللبنانية، نظرا لحاجة المواطنين إليها، لما له من انعكاسات سلبية على الاقتصاد اللبناني والمصلحة العامة، تمكن عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، اليوم، من إحباط عملية تهريب كمية من الادوية المدعومة الى تركيا ومن بعدها الى مصر".

وأشارت المديرية إلى أن التحقيق مع الموقوف مستمر، لغاية توقيف المتورط الآخر.

ويشهد القطاع الصحي في لبنان نقصا كبيرا في الأدوية، بسبب الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد، خاصة وأن الأدوية بمعظمها مستوردة من الخارج.

المصدر: "الإعلام اللبناني"