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إیران وموریتانیا تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي

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إیران وموریتانیا تبحثان تعزيز التعاون الدفاعي
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التقى السفير الإيراني في نواكشوط بوزير الدفاع الموريتاني، لبحث قضايا محاربة الإرهاب في منطقة الساحل الإفريقي وسبل تعزيز التعاون الدفاعي بين البلدين.

وحسب الدائرة الإعلامیة بالسفارة الإیرانیة في موریتانیا، فإنه خلال الاجتماع الذي عقده السفير أمیر علي إمام جمعة شهیدی، مع وزیر الدفاع الموریتاني حننه ولد سیدي، تبادل الطرفان وجهات النظر حول سبل تعزیز وتوسیع التعاون الدفاعي، مشیرین إلی ضرورة مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الإفریقي.

کما ناقش اللقاء دعم طهران لبرامج بلدان المجموعة الخماسیة لمنطقة الساحل "جی 5" (بورکینا فاسو ومالي وموریتانیا والنیجر وتشاد) وباقي القضایا التي تهم البلدین.

المصدر: وكالات إيرانية

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