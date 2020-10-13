السيسي يصدر قائمة بالمعينين في مجلس الشيوخ

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالمعينين في مجلس الشيوخ.

وحسب قرار السيسي، يتألف المجلس من عضوية كل من رئيس مجلس إدارة "المصري اليوم" عبد المنعم سعيد، ورئيس تحرير "الوطن" محمود مسلم، ورئيس تحرير "الشرق" عماد الدين حسين، ورئيس تحرير "الأهرام الرياضي" محمد شبانه، ورئيسة الإذاعة المصرية السابقة نادية مبروك، ونقيب الإعلاميين طارق سعدة، ورئيس حزب التجمع السيد عبد العال، ونقيب المعلمين خلف الزناتي، ووزير التربية والتعليم الأسبق محب الرافعي، ونقيبة التمريض كوثر محمود.

المصدر: وسائل إعلام مصرية