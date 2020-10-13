الأردن: موقف مصر من سد النهضة عقلاني ونقف معها في كل خطوة

قال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، إن الأمن المائي جزء من الأمن العربي، وبالتالي نقف إلى جانب مصر، في كل ما تتخذه من خطوات فيما يتعلق بسد النهضة.

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وأكد الصفدي، خلال المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية سامح شكري ونظيريه الأردني والعراقي، عقب جلسة المباحثات الرسمية لآلية التنسيق الثلاثي، أن الموقف الذي اتخذته مصر عقلاني، ويستهدف حلا توافقيا يحفظ حقوق جميع الأطراف، ويرتكز إلي القانون الدولي، متابعا: "ونحن مع أشقائنا في كل ما نستطيع أن نقدمه للوصول إلي هذا الحل، الذي يحفظ حق مصر في مياه النيل ويحفظ أمنها المائي".

وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أكد على أن الأمن المائي العربي له أولوية خاصة وخاصة ملف سد النهضة والتحديات الخاصة بالأمن المائي في العراق.

المصدر: وسائل إعلام مصرية