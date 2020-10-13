كورونا في البرلمان التونسي

أعلن البرلمان التونسي عن إصابة 18 نائبا بفيروس كورونا من مختلف الكتل النيابية.

وقال طبيب البرلمان ماهر العيادي، إن الاصابات توزعت بين 12 إصابة في كتلة الحزب الدستوري الحر، وإصابتين في كتلة حركة النهضة، واصابة واحدة في كل من كتلة الاصلاح وكتلة قلب تونس وكتلة إئتلاف الكرامة والكتلة الديمقراطية.

وأشار إلى ثبوت اصابة مساعدين برلمانين اثنين لكتلة الدستوري الحر بفيروس كورونا، وإلى وضع 11 شخصا في الحجر الصحي الذاتي ومتابعة وضعهم الصحي بعد مخالتطهم لحالات إيجابية.

وأكد العيادي تسجيل عدد من حالات الشفاء لدى أعوان بالبرلمان ثبتت إصابتهم في وقت سابق بالفيروس.

المصدر: "الاعلام التونسي"