رامي مخلوف يتبرع لمتضرري الحرائق في سوريا ويتوعد من يعرقل

أعلن رجل الأعمال السوري رامي مخلوف تبرعه بـ 7 مليارات ليرة سورية لأهالي المناطق المتضررة بفعل الحرائق الأخيرة التي شهدتها بلاده.

وقال مخلوف في نداء وجهه عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك" إلى "أهلنا في الساحل السوري إنه خصص جزءا من أرباح راماك للمشاريع التنموية والإنسانية في شركة سيريتل لدعم أهلنا في الساحل وبالأخص المناطق المتضررة من الحرائق بمبلغ 7 مليارات ليرة (تعادل 5.5 مليون دولار بالأسعار الرسمية، و3.5 مليون دولار حسب السعر الموازي)".

وبما أن الشركة تقع تحت الحراسة القضائية، نتيجة الأزمة بين مخلوف والحكومة السورية، فقد أوضح مخلوف أنه أرسل كتابا للحارس القضائي المعين لشركة سيريتل يطلب منه الدعوة "لاجتماع هيئة عامة فورية لتوزيع أرباح الشركة أو لانتخاب مجلس إدارة يتسنى له توزيع الأرباح وعدم حرمان المتضررين من جراء الحرائق من هذه الرعاية وإحساسهم بالوقوف إلى جانبهم"

إلى أهلنا في الساحل السوري: قلوبنا تحترق على هذه المشاهد المرعبة التي تشهدها غابات بلدنا والتي كانت رئة التنفس لكل... تم النشر بواسطة ‏رامي مخلوف‏ في الثلاثاء، ١٣ أكتوبر ٢٠٢٠

وتوعد مخلوف بأنه في "حال التأخير في عقد هذا الاجتماع وعدم توزيع المبالغ نحمل الحارس القضائي الذي هو مؤسسة الاتصالات المسؤولية الكاملة عن حرمان أهلنا من هذا الدعم المالي والذين هم بأمس الحاجة له".

وأشار مخلوف إلى أنه سيوزع تلك المبالغ "بعد الحصول عليها بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل".

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يذكر أن عددا من رجال الأعمال في سوريا وعبر كل من غرفة صناعة دمشق وريفها، واتحاد غرف التجارة السورية أعلنتا أمس تبرعات قدرت قيمتها بنحو 600 مليون ليرة وهو ما يعادل أكثر بقليل من نصف مليون دولار.

المصدر: RT