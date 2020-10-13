حزب "القوات" ينفي كلاما منسوبا لجعجع عن "امتلاك 15 ألف مقاتل والاستعداد لمواجهة حزب الله"

نفى حزب "القوات اللبنانية" برئاسة سمير جعجع، الكلام المنسوب إلى رئيسه حول "امتلاك 15 ألف مقاتل والاستعداد لمواجهة حزب الله"، الذي نشرته صحيفة "الأخبار" اللبنانية في عددها اليوم.

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وقالت الدائرة الإعلامية في الحزب "ننفي نفيا قاطعا كل ما أوردته صحيفة الأخبار في عددها الصادر اليوم تحت عنوان جعجع لجنبلاط: "لدي 15 ألف مقاتل ومستعد لمواجهة حزب الله"، مشيرة إلى "وجود محاولة خبيثة لشيطنة القوات اللبنانية وأبلستها من خلال بث الشائعات المغرضة وتلفيق الأخبار الكاذبة عن التسلح والقتال والمواجهات والحروب".

وكانت صحيفة الأخبار اللبنانية، نشرت في عددها الصادر اليوم الثلاثاء مقالا ذكرت فيه أن "جعجع قال لرئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط خلال مأدبة جمعتهما في منزل النائب نعمة طعمة قبل أيام، أنه سيمضي في المواجهة ضد حزب الله حتى النهاية، مضيفا: لدي 15 ألف مقاتل، ونحن قادرون على مواجهة الحزب الذي بات يعاني من ضعف كبير، نتيجة الأوضاع في لبنان وفي الإقليم".

وأضافت الصحيفة أنه "عندما حذر جنبلاط محدثه من خطورة ما يقوله، رد جعجع بالقول: نحن اليوم أقوى مما كنا عليه أيام بشير الجميل (مؤسس حزب القوات ورئيس الجمهورية السابق)، وحزب الله أضعف مما كان عليه أبو عمار ياسر عرفات".

المصدر: LBCI + الأخبار