مزيد من الدفء بين شرق وغرب ليبيا!

ذكرت بوابة "الوسط" أن وفدا يمثل "أعيان برقة" زار أسرى قوات "القيادة العامة للجيش الوطني" لدى حكومة الوفاق الوطني بمدينة مصراتة.

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وأشير في هذا السياق إلى أن هذا الحدث خطوة أولى نحو تبادل الأسرى بين الجانبين.

ونقل عن محمد الرجوبي، رئيس أعيان مصراتة إفادته بأن مشاورات تجري حاليا لـ"تشكيل لجان من أجل فتح الطرق والمطارات بين المنطقتين الشرقية والغربية قريبا".

وأكد الرجوبي أن الهدف من المشاورات الجارية مع وفد المنطقة الشرقية، يتمثل في "إطلاق الأسرى والمخطوفين من الطرفين خلال الأيام المقبلة".

المصدر: بوابة الوسط