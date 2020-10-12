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بالصور..الإفراج عن مقتحمي مديرية أمن المرج في ليبيا

أخبار العالم العربي

بالصور..الإفراج عن مقتحمي مديرية أمن المرج في ليبيا
Reuters reuters
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أفاد مراسلنا بأنه تم الإفراج اليوم عن عدد من السجناء الذين تم القبض عليهم بعد محاولتهم اقتحام مديرية أمن المرج في ليبيا، وإحداث الفوضى وزعزعة الأمن واستقرار مدينة المرج.

وأشار إلى أن لجنة التواصل بين مديرية أمن المرج والأجهزة الأمنية وحكماء وأعيان وأولياء أمور السجناء المكلفة من قبل رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، أشرفت على عملية الإفراج.

وقال إن العملية تمت بناء على عفو عام أقره رئيس الأركان الفريق عبد الرازق الناظوري، بحضور مدير أمن المرج العقيد وهبي أنور الرخ.

بالصور..الإفراج عن مقتحمي مديرية أمن المرج في ليبيا

وتعهد الحكماء والأعيان وأولياء أمور السجناء بعدم تكرار مثل هذه المحاولة، وستتم مراقبة سلوك السجناء من قبل الأجهزة الأمنية.

وطلبت السلطات من الذين لم يقوموا بتسليم أنفسهم بالتوجه إلى مقر جهاز الأمن الداخلي في المرج، على أن يتم القبض عليهم في حالة استمرار فرارهم من العدالة.

بالصور..الإفراج عن مقتحمي مديرية أمن المرج في ليبيا

 

ناصر حاتم ـ الملف الليبي

المصدر: "RT"

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