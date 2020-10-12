الحريري: بري موافق على البنود الإصلاحية بالمبادرة الفرنسية وهذا مطمئن

زار رئيس وزراء لبنان الأسبق ​سعد الحريري​ رئيس ​البرلمان ​نبيه بري​، بإطار جولة التقى خلالها اليوم رئيس الجمهورية ميشال عون ضمن مساعي إطلاق المبادرة الفرنسية لحل الأزمة في لبنان.

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وأكد الحريري​ أنه مطمئن لأن "بري كان واضحا بالموافقة على البنود الإصلاحية في المبادرة الفرنسية"، لافتا إلى أن "وفدا شكله سيقوم غدا بجولة استشارات للاطلاع على مواقف الكتل السياسية، لا سيما تلك التي كانت في لقاء قصر الصنوبر بلقاء الرئيس الفرنسي، وعليه يبنى على الشيء مقتضاه".

وكان الحريري أكد أن المبادرة الفرنسية هي الفرصة الأخيرة الباقية للبنان، مشيرا إلى أنه على تواصل مع جميع الكتل السياسية للمضي قدما بهذه المبادرة.

وتأتي زيارة الحريري لعون وبري اليوم، قبيل استشارات نيابية ملزمة حددها رئيس الجمهورية في الخامس عشر من الشهر الجاري، لتسمية رئيس جديد لتشكيل الحكومة في لبنان.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية