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السيسي يوجه بتسهيل عمل شركة "إيني" الإيطالية لاكتشاف الغاز والبترول

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السيسي يوجه بتسهيل عمل شركة
Reuters
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أعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ناقش مع رئيس شركة "إيني" الإيطالية للبترول كلاوديو ديسكالزي، تطورات اكتشافات الغاز في المتوسط.

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وأضافت في بيان صحفي، أن اللقاء تناول متابعة نشاط شركة "إيني" في مصر بمجال التنقيب والإنتاج بقطاع الغاز والبترول.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة، أن الرئيس أعرب عن التطلع لمواصلة الشركة التوسع في أنشطتها بمصر، خاصة في مجال التنقيب، لتعظيم موارد الدولة من الغاز والبترول واستغلالها على النحو الأمثل.

ووجه الرئيس المصري، وزارة البترول بمواصلة التعاون المكثف مع الشركة، وتسهيل نشاطها في مصر، وتذليل أي عقبات قد تواجه أعمالها.

من جانبه، استعرض رئيس شركة "إيني"، مجمل تطورات المشروعات المتعددة التي تنفذها في مصر في مجالي التنقيب والإنتاج، خاصة في البحرين الأحمر والمتوسط والمنطقة الغربية.

وتعمل شركة "إيني" في مصر منذ العام 1954، وخلال هذه الفترة اكتشفت العديد من حقول الغاز، أبرزها حقل "ظهر" في المتوسط.

المصدر: RT

 

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