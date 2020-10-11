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الشعب السعودي "حزين" بعد موقف مي خريش

أخبار العالم العربي

الشعب السعودي
Reuters reuters
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سخر الأمير عبد الرحمن بن مساعد بن عبد العزيز من نائبة رئيس التيار الوطني الحر اللبنانية مي خريش، عقب تفضيلها إيران على السعودية في حديث متلفز.

ونشر عبر حسابه في "تويتر" تغريدة متهكمة أعرب فيها عن "حزن" السعوديين ومصابهم الأليم" بعد تفضيل خريش إيران على السعودية.

الشعب السعودي
Reuters twitter

وأشارت خريش بعد سؤال الإعلامي طوني خليفة لها أيهما تفضل، إلى أنها تفضل إيران على السعودية "لهامش الحرية الأكبر في إيران، وتاريخها بغض النظر عن الثورة الإسلامية".

وقال نائب التيار الوطني الحر إلياس بوصعب، إن كلام خريش يمثلها شخصيا، ولا يمثل موقف التيار، مؤكدا تأييده الالتزام بالمظلة العربية وبعلاقة الأخوة اللبنانية العربية التاريخية.

المصدر: "وكالات"

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