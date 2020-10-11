الجزائر.. رئيس حزب سياسي يتعهد بالتنحي إذا رفض الشعب تعديل الدستور (فيديو)

قال رئيس "حركة البناء الوطني" الجزائرية عبد القادر بن قرينة، إنه سينسحب من أي منصب قيادي في الحزب في حال رفض الشعب الجزائري مشروع تعديل الدستور في الاستفتاء القادم.

وأوضح بن قرينة أنه سيقدم استقالته في حال صوت الملايين من الجزائريين بـ"لا" على مشروع تعديل الدستور المزمع في 1 نوفمبر المقبل، مضيفا أنه في حال حدوث ذلك سيبقى مناضلا في صفوف الحركة دون أن يتولى مناصب قيادية.

ودعا الجزائريين للتصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور الجديد الذي سيشكل "قطيعة" لنظام الحكم السابق.

📌📌#بن_قرينة: إذا رفض الشعب مشروع الدستور فإنني انسحب من أي منصب قيادي في الحركة وأبقى مناضلا في صفوفها pic.twitter.com/pcLlYAAyci — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) October 11, 2020

المصدر: RT