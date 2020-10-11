 
مباشر

الجزائر.. رئيس حزب سياسي يتعهد بالتنحي إذا رفض الشعب تعديل الدستور (فيديو)

أخبار العالم العربي

الجزائر.. رئيس حزب سياسي يتعهد بالتنحي إذا رفض الشعب تعديل الدستور (فيديو)
Reuters RYAD KRAMDI
رئيس حركة البناء الوطني الجزائرية عبد القادر بن قرينة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/owzx

قال رئيس "حركة البناء الوطني" الجزائرية عبد القادر بن قرينة، إنه سينسحب من أي منصب قيادي في الحزب في حال رفض الشعب الجزائري مشروع تعديل الدستور في الاستفتاء القادم.

وأوضح بن قرينة أنه سيقدم استقالته في حال صوت الملايين من الجزائريين بـ"لا" على مشروع تعديل الدستور المزمع في 1 نوفمبر المقبل، مضيفا أنه في حال حدوث ذلك سيبقى مناضلا في صفوف الحركة دون أن يتولى مناصب قيادية.

ودعا الجزائريين للتصويت بـ"نعم" على مشروع الدستور الجديد الذي سيشكل "قطيعة" لنظام الحكم السابق.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا