اجتماعات ليبية ليبية في القاهرة اليوم
Globallookpress
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ذكرت نادية عمران عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، أن أعضاء من الهيئة ومجلسي النواب والأعلى للدولة يجتمعون اليوم بالقاهرة لبحث قضايا تتعلق بتسوية الأزمة الليبية.
وأوضحت عمران في تصريحات لـ"بوابة الوسط"، أن الاجتماعات ستركز على عدة محاور منها المسار التأسيسي ومشروع الدستور والانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وانطلقت خلال الأيام الماضية، اجتماعات سياسية وأمنية حول ليبيا في المغرب وسويسرا ومصر، التي استضافت مؤخرا اجتماعات لوفود أمنية وعسكرية ممثلين عن حكومة الوفاق والقيادة العامة "للجيش الليبي" خلال الفترة من 28 إلى 29 سبتمبر الماضي.
المصدر: بوابة الوسط