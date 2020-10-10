الري المصرية: فيضانات هذا العام قد تمتد إلى منتصف نوفمبر

أكد المتحدث باسم وزارة الري والموارد المائية المصرية محمد السباعي، أن الفيضانات لهذا العام كانت عالية وأوسع من السنوات الماضية، لكنه تمت إدارتها بشكل جيد وتلبية الاحتياجات المائية.

وقال السباعي عبر شاشة "الحدث اليوم"، إن "الفترة الماضية شهدت فيضانات أدارتها مصر بشكل جيد، حيث أمدت الطبيعة جميع الأطراف بالمياه، فهي أقوى من الجميع ونهر النيل هو حق لكل الدول، وإذا كان هناك نوع من أنواع التعامل سيكون الوضع أفضل بكثير".

وأشار، إلى أن لجنة تنظيم إيراد النهر تعقد بشكل دوري خلال هذه الفترة، ومن المنتظر أن ينتهي الفيضان في أواخر أكتوبر، وقد يستمر حتى منتصف نوفمبر.

وتابع: "معدلات فيضانات هذا العام كانت عالية وأكبر من السنوات الماضية، وقمنا بإدارته بشكل جيد، وحققنا أكبر استفادة من كمية المياه التي تخزن من السد العالي، ولبينا احتياجاتنا المائية".

وأعلنت وزارة الري أن فيضان هذا العام يصنف بأنه عال، وجار التعامل معه، طبقا للسيناريوهات الموضوعة.

ناصر حاتم - القاهرة