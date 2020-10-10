السودان.. حميدتي يحرج وزير التجارة في مؤتمر صحفي (فيديو)

أحرج نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو حميدتي، وزير التجارة مدني عباس مدني الذي قال إن فترة 3 أيام "بسيطة ومناسبة" لإنهاء إجراءات المستثمرين والمصدرين.

وقلل الوزير من شأن مدة إنهاء الإجراءات، مضيفا أن هناك "من ينتظر مدة أطول" حتى يحصل على رخص ووثائق استثماراته.

وعلق حميدتي على تصريح الوزير قائلا: "بينما يستقبلك المسؤولون في المطار ويجهزون لك أفضل الفنادق، هناك من ينتظرك لمدة 3 أيام حتى يحصل على رخصة".

وأضاف: "اذهب إلى دولة رواندا مثلا وستحصل على رخصتك في غضون ساعة واحدة ... 3 أيام ليست بفترة هينة".

المصدر: RT + وسائل إعلام سودانية