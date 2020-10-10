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وفاة صحفي سعودي بارز بفيروس كورونا

أخبار العالم العربي

وفاة صحفي سعودي بارز بفيروس كورونا
عكاظ
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توفي الصحفي السعودي محمد الأهدل يوم السبت بمدينة جدة غربي البلاد، متأثرا بتداعيات إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونشرت صحيفة "عكاظ" التي كان يعمل الأهدل فيها خبر وفاته، ونعوة عنونتها بالإشارة للصفحات التي عمل فيها الصحفي الراحل، وهي "نبض القراء" و"أحوال الناس".

وقال رئيس تحرير "عكاظ" جميل الذيابي في نعي الأهدل: "خبر مؤسف مع هذا الصباح.. رحم الله الصديق الزميل النبيل محمد الأهدل. نعزي عائلته وأنفسنا في الفقيد المحب للحياة ورفيق صفحة أحوال الناس... رحم الله النبيل الأهدل".

وتسبب كورونا في أكثر من خمسة آلاف وفاة بالسعودية، من أصل نحو 340 ألف إصابة تم تسجيلها، وكان بينهم عاملون في الوسط الإعلامي، مثل الصحفي صالح الشيحي الذي قضى بالفيروس في يوليو الماضي.

المصدر: "عكاظ"

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