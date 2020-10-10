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صور لحرائق سوريا.. وفيات وهجرة وقلة حيلة

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صور لحرائق سوريا.. وفيات وهجرة وقلة حيلة
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بإمكانات متواضعة يواجه السوريون حرائق لم تشهدها البلاد، ويحصون الخسائر المؤكدة حتى الآن، حيث سقط ثلاثة قتلى واحترقت مئات الهكتارات، وحزنهم يظهر في صور تنتشر على مواقع التواصل.

ولا تزال بعض القرى في ريف اللاذقية تعاني الحصار، وسط شبه انعدام للتواصل بعد انقطاع الكهرباء وتضرر شبكات الهاتف، وأعلنت مديرية صحة اللاذقية وفاة جديدة في قرية الفاخورة ليرتفع عدد ضحايا الحرائق في البلاد إلى ثلاث، إضافة إلى 70 حالة اختناق.

طواقم سيارات الإطفاء ما زالت أقل بكثير من الحاجة مع الانتشار المتزايد للحرائق، وقد انتشرت صور تظهر أهالي القرى يحاولون إطفاء الحرائق بأدوات بسيطة من معاول، وأغصان شجر، وعبوات بلاستيكية، وهي أدوات يستخدمها أيضا أفراد الجيش.

صور لحرائق سوريا.. وفيات وهجرة وقلة حيلة

صور لحرائق سوريا.. وفيات وهجرة وقلة حيلة

أبرز الصور التي تداولها السوريون على مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل دلالات الحزن وقلة الحيلة، كما يبدو في هذه الدمعة:

صور لحرائق سوريا.. وفيات وهجرة وقلة حيلة

صورة أخرى تم تداولها مع عبارات تشير إلى أولئك الذين لا يملكون سوى الدفاع عن ممتلكاتهم ولو بأبسط الوسائل:

صور لحرائق سوريا.. وفيات وهجرة وقلة حيلة

ومن جنينة رسلان في ريف طرطوس خرجت صورة لطوق بشري صنعه الأهالي أمام النيران:

صور لحرائق سوريا.. وفيات وهجرة وقلة حيلة

تلك المواجهة بالأدوات البسيطة لم تكن متكافئة ولم يجد الأهالي سوى مغادرة منازلهم، بينما بقي آخرون محاصرين:

صور لحرائق سوريا.. وفيات وهجرة وقلة حيلة

وفي مناطق كانت تزخر باللون الأخضر، وأنواع المزروعات، لم يبق سوى اللون الأسود، وبعض بقايا ثمار ماتت قبل قطافها:

صور لحرائق سوريا.. وفيات وهجرة وقلة حيلة

أسامة يونس

مصدر الصور مواقع التواصل الاجتماعي

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