مصر.. إحالة أوراق قاتل ضابط شرطة إلى المفتي

قضت محكمة جنايات الزقازيق في مصر، بإحالة أوراق المدان إسلام إمام عطوة سليمان إلى مفتى الديار، لاشتراكه مع آخرين في جريمة قتل معاون مباحث أبو حماد النقيب عمر ياسر عبد العظيم.

وتعود أحداث الواقعة لليلة القدر من شهر رمضان 2019، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام مجهولون بسرقة سيارة أحد المواطنين بالإكراه على طريق بلبيس أبو حماد دائرة مركز أبو حماد.

وأثناء نزول عبد العظيم مع المبلغ لملاحقة الجناة، وأثناء ضبطهم بادر الجناة إلى إطلاق النار عليه ما أسفر عن مقتله.

المصدر: "اليوم السابع"