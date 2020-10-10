مصدر مطلع: المفاوضات حول سوريا قد تجري نهاية أكتوبر في كازاخستان

قال مصدر قريب من المفاوضات الخاصة بتسوية الأزمة السورية، إن الجولة المقبلة من هذه المفاوضات، قد تعقد في مدينة نور سلطان بكازاخستان، في نهاية أكتوبر.

وأضاف المصدر: "لا نستبعد أن تجري هذه المفاوضات في نهاية أكتوبر".

في نهاية سبتمبر، قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لوكالة "نوفوستي"، إن الدول الضامنة لصيغة "أستانا" بشأن سوريا، تنظر في إمكانية عقد جولة جديدة من المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة.

وأشار إلى أن اجتماعات وزراء الدول الضامنة الثلاث ( روسيا وتركيا وإيران)، ستعقد حسب الحاجة.

وفي وقت سابق صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين بأن القمة وفق صيغة "أستانا"، ستعقد في إيران بحضور شخصي، بمجرد أن تسمح الظروف الصحية والوبائية بذلك.

المصدر: نوفوستي