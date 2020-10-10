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المغرب.. الشرطة تفكك شبكة لتنظيم الهجرة السرية

أخبار العالم العربي

المغرب.. الشرطة تفكك شبكة لتنظيم الهجرة السرية
Reuters Mohamed Nureldin Abdallah
مهاجرون غير شرعيون - أرشيف
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أجهض عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة بركان المغربية عملية للهجرة غير المشروعة وأوقفوا مشتبها في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني أنها "تمكنت من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 21 و58 عاما في قرية زكزل بضواحي مدينة السعيدية، للاشتباه بتورطهم في التحضير لتنظيم عملية للهجرة غير المشروعة عبر المسالك البحرية وبرفقتهم 24 مواطنا مغربيا".

وأشارت إلى أن عملية التفتيش أسفرت عن حجز زورق مطاطي ومحركين بحريين وأربع مضخات هوائية، علاوة على منشار كهربائي وبوصلة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وأكدت إيداع المشتبه فيهم الحجز، لتحديد جميع الامتدادات والارتباطات الدولية لهذه الشبكة الإجرامية، بينما تم إخضاع المرشحين للهجرة غير المشروعة لإجراءات البحث القضائي من أجل الكشف عن جميع ظروف وملابسات ارتكاب هذه الأفعال.

المصدر: "هسبريس"

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