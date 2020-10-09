قوات هادي تصد هجوما للحوثيين في الحديدة

أعلنت القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أنها صدت هجوما نفذته جماعة "أنصار الله" الحوثية بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وحسب الموقع الرسمي لـ"قوات العمالقة الجنوبية" الموالية لهادي، فإن "المجاميع الحوثية المسلحة، شنت هجوما على مديرية الدريهمي جنوب الحديدة صباح اليوم، تصدى له أبطال القوات المشتركة بعد أن خاضوا معها اشتباكات عنيفة استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة والقذائف".

ونقل الموقع عن مصادر عسكرية بقوات العمالقة قولها إن "العشرات من المسلحين الحوثيين لقوا حتفهم وأصيب آخرون بينهم قيادات ميدانية في صفوف المليشيات في أثناء تصدي أبطال العمالقة للهجوم، فيما لاذ من نجى منهم بالفرار".

وذكرت مصادر أخرى بالحديدة أن الحوثيين حاولوا تنفيذ عدة محاولات تسلل في قطاع المطار وحي المنظر بالحديدة، "إلا أنها باءت جميعها بالفشل، ومنيت الجماعة بخسائر كبيرة في العتاد والأروح".

المصدر: RT