العراق.. القبض على خلية إرهابية وأميرها غربي البلاد

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على خلية إرهابية فجرت دراجة هوائية وعبوة ناسفة في مدينة الفلوجة بالأنبار.

وذكرت الوكالة أنه تم القبض على المجموعة بمتابعة مستمرة لخلايا داعش وخصوصا ما يسمى بولاية الفلوجة، بعد أن استهدفت المواطنين العزل وقوات الشرطة في المدينة، بانفجارين أحدهما بدراجة هوائية مفخخة والثاني بعبوة ناسفة الاثنين الماضي مما أدى إلى إصابات في صفوف الشرطة والمدنيين.

وتابعت: تم القبض على المسمى أمير ولاية الفلوجة المكنى بأبي إسلام ومسؤوله العسكري المكنى بأبي غفران في قضاء أبو غريب، والمطلوبين وفق أحكام المادة 4/إرهاب لانتمائهما لعصابات داعش الإرهابية وبدلالتهما تم ضبط عبوات لاصقة وأجهزة تفجير.

المصدر: RT