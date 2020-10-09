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وزير الأوقاف المصري: ممنوع على الأئمة الانخراط في نشاط الجمعيات والحملات الانتخابية

أخبار العالم العربي

وزير الأوقاف المصري: ممنوع على الأئمة الانخراط في نشاط الجمعيات والحملات الانتخابية
Reuters
جامع السيدة زينب. القاهرة.
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حذر وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة العاملين بوزارته من الارتباط بالجمعيات ولجانها ومختلف نشاطاتها حفاظا على استقلالية الأئمة وتفادي استغلالهم في أغراض بعيدة عن مهامهم.

وتوعد الوزير اليوم الجمعة في بيان وصف بـ "شديد اللهجة" كل مخالف بالمحاسبة الصارمة إداريا وقضائيا باستثناء الحاملين لرخصة رسمية من السلطات الدينية.

ويمنع القرار الموظفين في وزارة الأوقاف من الانتماء للجمعيات والمشاركة في نشاطاتها كجمع الأموال وتوزيعها بغرض تحصين الأئمة من الاستقطابات ومختلف الأشكال الممكنة لاستغلال مواقعهم من طرف ذوي الأجندات المتسترة خلف النشاطات الاجتماعي، حسب وسائل إعلام مصرية، بما فيها الدعاية السياسية الحزبية، لاسيما خلال الاستحقاقات الانتخابية.

في هذا السياق، تمت معاقبة إمام مسجد محمود سليم بساقية مكي في الجيزة بتخفيض مرتبته الوظيفية بسبب ما نسب إليه من مشاركة في الحملة الانتخابية لأحد مرشحي الانتخابات التشريعية، ومنع بمقتضى العقوبة من تقديم الدروس والإمامة بالناس في المساجد في انتظار إكمال التحقيقات.

 

المصدر: وسائل إعلام مصرية.

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