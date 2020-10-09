الحريري: السبب الأساسي في انفجار مرفأ بيروت هو الإهمال

أعرب رئيس حكومة لبنان السابق سعد الحريري عن اعتقاده بأن السبب الأساسي وراء انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة قرابة 200 شخص وأصاب وشرد الآلاف من اللبنانيين، هو الإهمال.

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وقال الحريري، في مقابلة تلفزيونية، إنه لو كان لديه علم (بوجود المواد الخطيرة التي سببت انفجار المرفأ في 4 أغسطس) "لخربت الدني".

اعتقد ان السبب الاساسي في انفجار المرفأ هو الاهمال ولو كان لدي علم لخربت الدنيي #صار_الوقت — Saad Hariri (@saadhariri) October 8, 2020

وقالت السلطات اللبنانية إن انفجار المرفأ نتج عن تخزين أطنان من مادة نيترات الأمونيوم بظروف سيئة لمدة نحو 6 أعوام، حيث شغل الحريري رئاسة الحكومة في هذه الفترة من ديسمبر 2016 حتى يناير 2019، ثم من يناير 2019 حتى أكتوبر 2019 حين استقال على خلفية احتجاجات شعبية نددت بالفساد وسوء الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد.

من جهة أخرى، حذر الحريري من خطر اندلاع حرب أهلية في لبنان، معربا عن خشيته من انهيار الدولة جراء ما يحصل من تسليح في معظم شوارع بيروت، مشيرا إلى المظاهر المسلحة في منطقة بعلبك الهرمل.

المصدر: RT