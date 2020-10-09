الحرائق تلتهم أحراج ريف حمص الغربي في سوريا

تواصل فرق الإطفاء والدفاع المدني جهودها للسيطرة على الحرائق التي نشبت مساء الخميس في أحراج بلدة "قرب علي" وجبل السايح في ريف حمص الغربي بسوريا.

وقال محافظ حمص بسام بارسيك في تصريح لقناة "السورية"، "إن طواقم الإطفاء تواصل إخماد الحريق الذي اندلع في أحراج بلدة قرب علي في ريف حمص الغربي والذي امتد نتيجة الرياح إلى وادي الجاموس على الحدود الإدارية بين حمص وطرطوس".

وأشار بارسيك إلى أن "وعورة المنطقة وارتفاعها وعدم وجود طرق إليها شكل التحدي الأكبر أمام فرق الإطفاء في حين تمت الاستعانة بالمروحيات للحؤول دون امتداد الحريق إلى مناطق أخرى".

ولفت بارسيك إلى أن "العوامل الطبيعية ولا سيما حركة الريح واتجاهها حال دون السيطرة الكاملة على الحريق في الوقت الذي تتكاتف فيه الجهود بين الأهالي والفرق المشاركة لاخماد النيران بشكل كامل".

المصدر: سانا