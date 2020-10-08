الأمم المتحدة تدعو إلى وقف القتال في الحديدة اليمنية

دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث جماعة "أنصار الله" الحوثية والقوات الموالية للحكومة اليمنية، إلى وقف القتال في محافظة الحديدة غربي البلاد.

أعرب غريفيث عن قلقه لاستئناف القتال بين طرفي الأزمة اليمنية في الحديدة بعد أشهر من الهدوء النسبي.

وقال في بيان صدر عنه: "التصعيد العسكري لا يمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة فحسب، بل يتعارض مع روح المفاوضات القائمة التي ترعاها الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في كافة أنحاء اليمن وتدابير إنسانية واقتصادية واستئناف العملية السياسية".

وأضاف: "أعمل مع جميع الأطراف، وأناشدهم وقف القتال مباشرة واحترام التزاماتهم في اتفاق ستوكهولم والتفاعل مع آليات التنفيذ المشتركة لبعثة الأمم المتحدة لدعم اتفاق الحديدة".

وذكر شهود عيان، أن الاشتباكات المتقطعة لم تتوقف في هذه المنطقة منذ بداية الشهر الحالي، وبينها مواجهات استمرت 9 ساعات تقريبا، من مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس.

وأكد مصدر في مستشفى بالحديدة أن "5 مدنيين قتلوا وأصيب 30 آخرون منذ مطلع شهر أكتوبر الحالي، فيما لم تتوفر حصيلة القتلى من جانب الحوثيين أو القوات الموالية للحكومة".

وأفادت مصادر عسكرية حكومية، بأن "الحوثيين يحاولون منذ بداية أكتوبر، الدفع بتعزيزات من أجل فك الحصار عن مديرية الدريهمي جنوب مدينة الحديدة".

المصدر: "أ ف ب"