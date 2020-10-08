مفتي السعودية يوضح حكم الكمامة للمحرم

أكد مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أن ارتداء المحرم الكمامة لا يترتب عليه فدية.

وقال إن "الكمام الذي لا يغطي كامل الوجه وإنما يغطي جزءا منه إذا احتاج المحرم إلى لبسه، لا يترتب على لبسه فدية".

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ

المفتي العام للمملكة العربية السعودية

رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء :



( إن الكمام الذي لايغطي كامل الوجه وإنما يغطي جزء منه إذا احتاج المُحرم إلى لبسه فإنه لايترتب على لبسه فدية ) pic.twitter.com/n76QfBRqMu — الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء (@aliftasa) October 7, 2020

يذكر أن السعودية سمحت للمعتمرين بزيارة الأماكن المقدسة ضمن اشتراطات معينة، تراعي ظروف الحد من تفشي فيروس كورونا.

المصدر: RT