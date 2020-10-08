 
مباشر

مفتي السعودية يوضح حكم الكمامة للمحرم

أخبار العالم العربي

مفتي السعودية يوضح حكم الكمامة للمحرم
HajMinistry
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/owab

أكد مفتي عام السعودية رئيس هيئة كبار العلماء والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، أن ارتداء المحرم الكمامة لا يترتب عليه فدية.

وقال إن "الكمام الذي لا يغطي كامل الوجه وإنما يغطي جزءا منه إذا احتاج المحرم إلى لبسه، لا يترتب على لبسه فدية".

يذكر أن السعودية سمحت للمعتمرين بزيارة الأماكن المقدسة ضمن اشتراطات معينة، تراعي ظروف الحد من تفشي فيروس كورونا.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا