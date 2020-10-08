القبض على مسؤولة إعلامية في تنظيم "داعش" (صورة)

ألقت القوات الأمنية العراقية، اليوم الخميس، القبض على امرأة مسؤولة عن إعلام تنظيم "داعش" خلال عملية استخباراتية في محافظة كربلاء.

وبحسب بيان للاستخبارات العراقية، فإن "عملية القبض تمت من قبل وكالة الاستخبارات الاتحادية وفق أحكام المادة 4 ارهاب لانتماء الملقى القبض عليها لتنظيم داعش بصفة إعلامية تدير شبكات إلكترونية تستقطب النساء والفتية من الرجال على منصات التواصل الاجتماعي لغرض انحدارهم ضمن صفوف عصابات داعش الارهابي".

وذكر البيان، أنها "اعترفت خلال التحقيقات الأولية معها بانتمائهما لتلك العصابات الإجرامية وتم تجنيدها ضمن صفوف داعش عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي منذ أكثر من ثلاث سنين وهي إحدى ماكنات داعش الإرهابي، كما برز دورها في قيادة حملات إعلامية مزيفة بشن هجمات على القوات الأمنية واستهداف المواطنين".

وأشار البيان إلى أن "ماكنة داعش الإعلامية تقوم بمنتجة العمليات الإرهابية التي تنفذ من قبل الزمر الإرهابية وبثها على الصفحات الإلكترونية التي تدار من قبلها، وتمت عملية القبض عليها بالجرم المشهود".

المصدر: RT