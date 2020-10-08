الأسد: ليس لدينا قوات إيرانية وهذا واضح جدا

نفى الرئيس السوري بشار الأسد وجود أي قوات إيرانية داخل أراضي بلاده، مشيرا إلى أن الوجود الإيراني يقتصر على خبراء عسكريين يعملون مع الجيش السوري على الأرض.

وقال الأسد في مقابلة أجرتها معه وكالة "سبوتنيك": "ليس لدينا قوات إيرانية، وهذا واضح جدا. إنهم يدعمون سوريا، يرسلون الخبراء العسكريين ويعملون مع قواتنا على الأرض، ويتواجدون مع الجيش السوري".

وتابع موضحا: "دعنا نأخذ مثالا عمليا: قبل نحو عام، أخبر الأمريكيون الروس "لإقناع الإيرانيين أنهم يجب أن يكونوا على مسافة 80 كيلومترا عن الحدود مع مرتفعات الجولان المحتلة من قبل الإسرائيليين". رغم أنه لم يكن هناك جنود إيرانيون، لكن الإيرانيين كانوا مرنين جدا، فقالوا: "حسنا، لن تكون هناك طواقم إيرانية جنوب ذلك الخط"، وقال الأمريكيون إنه إذا استطعنا الاتفاق على هذا، سننسحب من الجزء الشرقي المحتل من سوريا على الحدود مع العراق، أو المنطقة المسماة التنف، ولكن لم يحدث شيء. لم ينسحبوا".

وشدد الأسد على أن قضية "الوجود الإيراني" بالنسبة للأمريكيين هي مجرد ذريعة لاحتلال الأراضي السورية ودعم الإرهابيين، ويتم استخدامها "للتغطية على نواياهم الحقيقية".

المصدر: "سبوتنيك"