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بن سلمان يهنئ ولي العهد الكويتي الجديد

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بن سلمان يهنئ ولي العهد الكويتي الجديد
Reuters
ولي العهد السعودي يهنئ نظيره الكويتي بتوليه مهامه، صورة من الأرشيف
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هنأ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في اتصال هاتفي اليوم الخميس، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لاختياره وليا للعهد في دولة الكويت.

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تعرف على ولي عهد الكويت الجديد مشعل الأحمد الجابر الصباح

وتمنى ولي العهد السعودي لنظيره الكويتي التوفيق في خدمة الكويت وشعبها.
بدوره، أكد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، العلاقات التاريخية والعميقة بين البلدين.

وكان مجلس الأمة الكويتي وافق اليوم الخميس على تعيين الشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد بعد تزكية أمير البلاد الجديد له أمس الأربعاء.

وأدى ولي العهد الجديد القسم الدستوري أمام المجلس، أكد فيه عزمه بأن تواصل الكويت "مسيرتها الريادية كدولة دستور ونهج ديمقراطي"، متعهدا برفع شعار المشاركة الشعبية وإشاعة روح المحبة والتسامح ونبذ الفرقة.

المصدر: واس

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