اندلاع حريق في الجامع الأزهر (فيديو)

اندلع مساء يوم الأربعاء، حريق في الدور الثاني بالجامع الأزهر الشريف في القاهرة، فيما وصلت قوات الحماية المدنية إلى الموقع لمحاولة إخماد النيران.

أوضحت وزارة الداخلية، على لسان مصدر أمني، أن حريقا محدودا نشب بإحدى الغرف الملحقة بالطابق الثاني للجامع الأزهر الشريف.

وذكر المصدر أنه تم على الفور انتقال قوات الحماية المدنية إلى الموقع حيث سيطرت تمام على الحريق مؤكدا أنه لا توجد ثمة إصابات أو تلفيات جراء الحادث.

وأوضحت وسائل إعلام مصرية، في وقت ستبق، أن الحريق شب في غرفة ملحقة بالجامع الأزهر تحتوي على مخلفات من ناحية باب الصعايدة باتجاه منطقة الباطنية.

وعلى الفور انتقل عدد من قيادات الأزهر الشريف، لمتابعة الموقف واطلاع شيخ الأزهر الشريف، الإمام الأكبر أحمد الطيب، على آخر التطورات.

ووصلت إلى الموقع 4 سيارات إطفاء من أجل السيطرة على النيران قبل امتدادها إلى ساحة الصلاة.

وتداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يظهر حريقا داخل الجامع الأزهر من جانب باب الصعايدة.

أنباء عن سيطرة قوات الدفاع المدني على حريق الجامع الأزهر.. pic.twitter.com/ESZg2NtQgf — Hussam Haddad (@Haddad_Hussam) October 7, 2020

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية