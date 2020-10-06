مصر.. الإفراج عن الصحفية بسمة مصطفى

أفرجت الأجهزة الأمنية المصرية يوم الثلاثاء عن الصحفية بسمة مصطفى بعد أن أمر النائب العام الاثنين بإخلاء سبيلها.

وكتب كريم عبد الراضي، محامي بسمة مصطفى عبر صفحته في موقع "فيسبوك"، أنه تم إخلاء سبيل موكلته من قسم شرطة مصر القديمة.

واتهمت الصحفية باستغلال حسابها الشخصي بأحد مواقع التواصل الاجتماعي لنشر وترويج أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وقالت النيابة إن الصحفية أنكرت ما نسب إليها، مقررة إجراءها تحقيقات صحفية باعتبار عملها ببعض المواقع الإخبارية حول موضوعات اجتماعية وقضايا تشغل الرأي العام، منها ما شهدته البلاد خلال جائحة فيروس كرونا، وقضايا أخرى.

وكانت النيابة قالت في بيانها أمس: "طالعت النيابة العامة، حساب المتهمة بموقع التواصل الاجتماعي المشار إليه، فتبينت عدم فعاليته، وقد نفت المتهمة علمها بسبب تعطله".

ناصر حاتم



المصدر: وسائل إعلام مصرية