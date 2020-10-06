سوريا.. حالتا وفاة و46 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل حالتي وفاة و46 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 4457 إصابة.

وقالت الوزارة إن إجمالي الوفيات بالفيروس ارتفع إلى 209 حالات، بينما تم تسجيل 15 حالة شفاء جديدة وهو ما يرفع عدد حالات التعافي من الفيروس إلى 1183 حالة.

وأظهرت بيانات الوزارة أن معظم إصابات اليوم تركز في محافظة حلب بواقع 15 إصابة، تلتها حمص بـ 13 إصابة، و12 إصابة في ريف دمشق، و5 في دمشق، وإصابة واحدة في السويداء.

وتم تسيجل حالتي الوفاة في محافظتي حلب، ودمشق.

المصدر: RT