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نائب تركي يرد على اتهامات الأسد لتركيا بنقل مقاتلين سوريين إلى قره باغ

أخبار العالم العربي

نائب تركي يرد على اتهامات الأسد لتركيا بنقل مقاتلين سوريين إلى قره باغ
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علق عضو البرلمان التركي، أوزتورك يلماز، على تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد حول استخدام الرئيس التركي أردوغان "إرهابيين" من سوريا والدول الأخرى في النزاع بمنطقة قره باغ.

وقال عضو البرلمان عن حزب "الشعب الجمهوري" المعارض، يلماز في تصريح صحفي، لوكالة نوفوستي: "الأسد لديه كراهية شخصية لأردوغان. يريد أن يلحق به الأذى في كل أنحاء تركيا، تصريحات الأسد لا قيمة لها، وهي أداة دعاية".

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وأضاف أن تركيا لها حقوقها ومصالحها في أذربيجان وشرق المتوسط.

وتأتي تصريحات النائب التركي تعليقا على تأكيد الرئيس السوري في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، على نقل الرئيس التركي لمقاتلين من سوريا إلى منطقة قره باغ للمشاركة في الأعمال القتالية هناك.

واتهم الرئيس السوري في المقابلة، الرئيس التركي، بدعم التنظيمات الإرهابية في كل من سوريا وليبيا، وكذلك بالوقوف وراء تصعيد الصراع في قره باغ.

تجدر الإشارة إلى أن كلا من أذربيجان وأرمينيا، تتبادلان التهم بإشراك مرتزقة من دول الشرق الأوسط في القتال الذي تشهده منطقة قره باغ المتنازع عليها بين الدولتين.

المصدر: نوفوستي

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