التحالف العربي في اليمن: إحباط هجوم حوثي جنوب البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي في اليمن يوم الاثنين، عن اكتشاف وتدمير زورق حوثي مفخخ ومسير عن بعد بالقرب من الصليف.

وأفاد المتحدث باسم التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي "إحباط هجوم إرهابي وشيك من قبل ميليشيات الحوثي جنوب البحر الأحمر حيث تم اكتشاف وتدمير زورق حوثي مفخخ ومسير عن بعد بالقرب من الصليف".

وأضاف المالكي أن جماعة انصار الله مستمرة بتهديد خطوط الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

المصدر: وسائل إعلام سعودية