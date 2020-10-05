العراق.. القبض على عائلة لمقاتلين في "داعش" حاولت التسلل من سوريا

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، اليوم الاثنين، إلقاء القبض على عائلة معروفة بأن لها أبناء من تنظيم "داعش"، وذلك أثناء تسللها من الحدود مع سوريا بمساعدة "مهربين".

وقالت المديرية في بيان صحفي: "تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وفصيل استطلاع لواء 66 من إلقاء القبض على عائلة تسللت من الحدود العراقية السورية في المنطقة المحاذية لجبل سنجار في نينوى وبمساعدة المهربين".

وأضافت، أن "العائلة معروفة بأن لديها اثنين من أبنائها الإرهابيين الذين تم قتلهم أثناء معارك التحرير والآخر هارب إلى احد دول الجوار، وقد تم تسليم العائلة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات بحقها".

المصدر: RT