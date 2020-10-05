اتفاقية إعفاء متبادل من سمات الدخول بين سوريا وأبخازيا

وقعت سوريا وأبخازيا اتفاقية للإعفاء المتبادل من سمات الدخول لمواطني البلدين من حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية والمهمة والخاصة.

وجاء توقيع الاتفاقية عقب لقاء وزير الخارجية السوري وليد المعلم بالوفد الأبخازي الذي يزور دمشق ويترأسه رئيس إدارة مكتب رئيس جمهورية أبخازيا ألخاس كفيتسينيا الكسيفيتش، ووزير الشؤون الخارجية لجمهورية أبخازيا داوور كوفيه فاديموفيتش.

وذكرت صفحة الخارجية السورية في الفيسبوك، أن اللقاء بحث علاقات البلدين الثنائية، و"سبل الارتقاء بها وتعزيزها في كافة المجالات، بما يحقق مصالح الشعبين الصديقين"

وأضافت الصفحة أن الوفد الأبخازي أشار إلى "أهمية القرار التاريخي للبلدين بإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، وحيث تشكل هذه العلاقات أساساً للتعاون والتكامل بينهما في كافة المجالات، وخصوصاً في مجال التعاون الاقتصادي والاستثمارات والتبادل التجاري"

وقالت إن الجانب الأبخازي "أكد وقوف بلاده إلى جانب سوريا في مواجهة الحرب الإرهابية التي تتعرض لها"

ونقلت صفحة الخارجية السورية عن المعلم غشادته بمواقف أبخازيا وارتياح بلاده "للمستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين، والمتمثل بالزيارة الهامة التي يقوم بها الوفد إلى سورية، وكذلك بافتتاح السفارة الأبخازية في دمشق خلال هذه الزيارة".

المصدر: الخارجية السورية