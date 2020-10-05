الأسد: افتتاح سفارة أبخازيا بدمشق سيعطي زخما للعمل المشترك خاصة الاقتصادي

قال الرئيس السوري بشار الأسد إن افتتاح سفارة لجمهورية أبخازيا في بلاده خطوة ستعطي "زخما كبيرا للعمل المشترك والتعاون في مختلف المجالات، وخاصة على المستوى الاقتصادي"

وخلال استقباله وفدا أبخازيا برئاسة رئيس إدارة مكتب رئيس جمهورية أبخازيا، ألخاس كفيتسينيا اليكسيفيتش، ووزير الشؤون الخارجية، داوور كوفيه فاديموفيتش، أعرب الأسد عن ارتياحه لافتتاح سفارة لجمهورية أبخازيا في دمشق، وأكد أنها ستفضي أيضا إلى استكشاف آفاق تعاون جديدة.

وذكرت وكالة سانا أن الكسيفيتش أكد للرئيس الأسد "حرص بلاده على بناء شراكة استراتيجية واقتصادية بين البلدين، مشيراً إلى أن هدف زيارتهم الرئيسي إلى دمشق هو دفع علاقات التعاون ومواصلة تطويرها بمختلف المجالات بما يحقق مصالح شعبي البلدين الصديقين".

كذلك تطرق اللقاء إلى سير تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين والاتفاقات والخطوات العملية التي يجري التحضير لها والتي من شأنها أن تشكل أساسا لتطوير العلاقات بين البلدين، حسب وكالة سانا.

وأضافت الوكالة أنه "كان هناك اتفاق في وجهات النظر حول أهمية تعزيز عملية التنسيق السياسي المشترك، بما يسهم في دعم قضايا البلدين ومواجهة الدول التي تستهدف شعبيهما"

المصدر: سانا