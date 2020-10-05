توقيف 25 مشتبها في عملية ضد "داعش" في أنقرة

أوقفت السلطات التركية 25 أجنبيا في عملية أمنية نفذتها، الإثنين، ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في العاصمة أنقرة.

ونتيجة التنسيق بين جهاز الاستخبارات وشعبة مكافحة الإرهاب في أنقرة، تم تحديد 29 مشتبها، لهم علاقات مع "داعش" و"مناطق الصراع، ونشاطات داخل التنظيم الإرهابي في سوريا"، بحسب "الأناضول".

ونفذت فرق مكافحة الإرهاب عملية متزامنة في عموم أنقرة خلال ساعات الصباح الأولى، وتمكنت من إلقاء القبض على 25 مشتبها، 24 منهم يحملون الجنسية العراقية، وواحد الفنلندية.

وبحسب الأناضول، فإن إجراءات الترحيل بحق الموقوفين ستتم بعد الانتهاء من استجوابهم من قبل السلطات.

ومن جانب آخر، أفاد مراسل الأناضول باستمرار عمليات البحث عن المشتبهين الـ 4 الفارين.

المصدر: الأناضول