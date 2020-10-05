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خارطة فلسطين التاريخية تتوسط مدينة تونسية: "تحية لشعب الجبارين" (صور)

أخبار العالم العربي

خارطة فلسطين التاريخية تتوسط مدينة تونسية:
Reuters
صورة أرشيفية/ تونس
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دشن رئيس بلدية مدينة مدنين التونسية المنصف بن يامنة مجسما لخارطة فلسطين التاريخية، وسط الساحة الرئيسة للمدينة، بإشراف والي ولاية مدنين.

وشارك في الفعالية الاتحاد العام التونسي للشغل فرع المدينة، وسفارة دولة فلسطين، ومركز مسارات أرض فلسطين، وعدد من منظمات المجتمع المدني.

وتزينت الساحة التي تم تدشين مجسم خارطة فلسطين فيها، بلافتات ضخمة كتب عليها عبارة: "من مدنين إلى فلسطين تحية لشعب الجبارين".

خارطة فلسطين التاريخية تتوسط مدينة تونسية:

وتأتي هذه الفعالية، ضمن فعاليات إحياء الذكرى الـ35 لمجزرة "حمام الشط"، التي نفذها الجيش الإسرائيلي، واستهدفت مقر قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في "حمام الشط" جنوب العاصمة تونس، وأسفرت عن مقتل 68 فلسطينيا وتونسيا، والتي تقام هذا العام تحت شعار "التطبيع خيانة".

خارطة فلسطين التاريخية تتوسط مدينة تونسية:
خارطة فلسطين التاريخية تتوسط مدينة تونسية:
خارطة فلسطين التاريخية تتوسط مدينة تونسية:

المصدر: RT

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