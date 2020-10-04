"الانتقالي الجنوبي" اليمني: تم الاتفاق على الكثير من النقاط حول إعادة التموضع العسكري

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، أنه تم الاتفاق على الكثير من نقاط خطة إعادة التموضع العسكري التي قدمها وفد المجلس التفاوضي، ضمن آليه تسريع تنفيذ "اتفاق الرياض".

وقال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عيدروس الزبيدي، اليوم الأحد، خلال ترؤسه الاجتماع الدوري لهيئة رئاسة المجلس، إن "الوفد التفاوضي للمجلس بالرياض، قدم خطته بشأن إعادة التموضع العسكري، وتم الاتفاق حول الكثير منها".

وجدد الزبيدي التأكيد على تطبيق "مبدأ المناصفة" في الجنوب، موضحا أنه "لن يكون هناك أي خلافات أو تباينات بين مكونات الجنوب في هذا الشأن".

وتحدث الزبيدي عن أهمية علاقات المجلس بالتحالف العربي، معتبرا إياها "علاقة استراتيجية دائمة قائمة على الشراكة".

كما شدد الزُبيدي على أن قيادة المجلس الانتقالي تُولي جميع القضايا في الداخل اهتماما بالغا وتعمل على حلها مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها قضية الرواتب المتأخرة للعسكريين الجنوبيين، مبينا أن هناك جهود يومية تبذل لمعالجتها.

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، أكد بداية الأسبوع الماضي، أن وفده المشارك في مشاورات تنفيذ اتفاق الرياض، استوفى تسليم كافة الخطط اللازمة لتنفيذ آلية تسريع اتفاق الرياض، بما فيها خطط فصل ونقل القوات العسكرية من محافظة أبين، إلى جبهات القتال، ونقل قواته إلى خارج العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

فيما ذكرت مصادر مقربة من الحكومة اليمنية، إن ملف اتفاق الرياض، بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، يشهد "حراكا متواصلا" خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد حالة الانفراج التي اتسمت بها التفاهمات الأخيرة بين الجانبين.

المصدر: RT